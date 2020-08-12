Окончание пандемии спрогнозировал Билл Гейтс

Американский филантроп и миллиардер Билл Гейтс считает, что предпринятые меры по предотвращению распространения коронавируса и разработке вакцины принесли плоды, и свет в конце тоннеля уже виден. Об этом основатель Microsoft заявил в интервью Wired.

“Воздействие инноваций на увеличение охвата диагностики, появление новых терапевтических средств и вакцин по-настоящему впечатляет. И это заставляет меня думать, что в богатых странах мы сможем разобраться с этим к концу 2021, а в мире в целом - к концу 2022 года”, - сказал Гейтс.

В то же время, Гейтс отметил, что в России или Китае давление на производителей вакцины такое высокое, что гражданам могут начать делать прививки, не проверив их в достаточной мере на эффективность и безопасность.

В США, по словам Гейтса, подобное невозможно. И если вакцина “появится на четыре месяца позже - ничего страшного”, полагает основатель Microsoft.

Комментируя ситуацию в США, он отметил, что большинство проводимых тестов в стране - совершенно бесполезные, потому что результатов приходится ждать слишком долго - больше недели.

“Лаборатории должны брать плату за тесты только в том случае, если они могут предоставить результаты в течение 48 часов”, - считает основатель Microsoft.

По его словам, сделать тестирование эффективным инструментом можно лишь введя систему оплаты, когда клиент может доплатить за результаты в течение 24 часов, заплатить обычную ставку за 48 часов и ничего не платить, если результаты появились позже.

Ранее основатель Microsoft, филантроп Билл Гейтс опасается, что в мире в широком доступе могут появиться опасные вакцины от коронавирусной инфекции, поскольку не прошли необходимую проверку и поэтому представляющие опасность.