Падет ли наконец последняя диктатура Европы в Белоруссии?

"Пусть битва за избирательные урны проиграна, но белорусы продолжают митинговать, несмотря на жестокие репрессии, в результате которых уже погибли по меньшей мере двое и десятки человек получили ранения", - пишут координаторы международного движения "Студенты за свободу" во Франции (SFL France - Les Affranchis) Гийом Мукала Сейм, Бенджамен Фоше и Лоран Папи.

"Несмотря на беспрецедентное протестное движение, фальшивые выборы только что вернули к власти на шестой срок подряд диктатора Александра Лукашенко. В воскресенье, 9 августа, официально он набрал 80% голосов, и широкая "победа" уходящего президента не явилась неожиданностью", - говорится в статье.

"(...) Тот же флаг, та же политическая полиция и по-прежнему в значительной степени управляемая экономика: Республика Беларусь в точности напоминает Белорусскую Советскую Социалистическую Республику", - указывает Slate.fr.

"(...) Метод правления, который Лукашенко назвал "вертикалью власти", не имеет ничего общего с методом прямой демократии, который пытаются преподнести учебники по "основам идеологии белорусского государства". Исследователь Эндрю Уилсон подробно описывает это в своей книге "Белоруссия - последняя европейская диктатура". Лукашенко стал мастером манипулирования бюллетенями. Например, на президентских выборах 2001 года он субсидировал "центристских" кандидатов, чтобы предотвратить любую реальную оппозицию, а затем убедился в том, что они в последнюю минуту вышли из гонки. В конце концов Лукашенко увенчал свою победу с помощью простой фальсификации, увеличив разрыв от оппозиции примерно на 20%", - напоминают авторы публикации.

"(...) Владимир Путин, как гарант прихода Лукашенко к власти, посредством аннексии Крыма показал, что любая смена режима и любое сближение Белоруссии с ЕС возможны только с его благословения. Однако Минск пытался наладить диалог с Евросоюзом, присоединившись к общим позициям по вопросам демократии и правового государства. Однако Белоруссия, сильно зависимая от российской экономики и испытывающая давление из-за своего неоднозначного управления эпидемией коронавируса (президент, как известно, предложил лечить его "водкой"), ничего от этого не выиграла и попала в еще большую изоляцию", - указывает издание.

"(...) В этом году диктатор оказался перед лицом беспрецедентного народного восстания. С конца июня в столице Минске участились митинги, участники которых хотели избавиться от "усатого таракана Лукашенко". 30 июля 63 тыс. человек собрались в одном из парков Минска в поддержку оппозиции, олицетворением которой стала Светлана Тихановская", - передают авторы статьи.

"(...) Метод обуздания оппозиции прост: систематическое лишение свободы, - отмечается в статье. - По мнению Валентина Стефановича, заместителя председателя правозащитного центра "Весна", комментарии которого были опубликованы газетой L'Écho, "с начала кампании задержано более 1000 человек, некоторые из них освобождены, другие исчезли. Двадцать пять оппозиционеров, кандидатов в президенты, блогеров и ютуберов находятся в тюрьмах КГБ".

"Так произошло с нашим другом Петром Маркилау, активистом организации "Студенты за свободу" (Students for Liberty), нашей ассоциации сторонников свободы, представленной во всем мире. 29 июля он пришел поддержать голодовку, начатую матерью и женой Дмитрия Фурманова, политического оппозиционера, заключенного за решетку тремя днями ранее. Как только он прибыл туда, спецназ ОМОН доставил его в отделение милиции и его сразу приговорили к 12 дням лишения свободы без возможности вызвать своего адвоката, причем идеальным предлогом для нарушения основных прав послужил Covid-19 - тот самый, против которого белорусское правительство не применяет никаких мер социального дистанцирования", - рассказывают координаторы движения.

"(...) Пусть битва за избирательные урны проиграна, но белорусы продолжают митинговать, несмотря на жестокие репрессии, в результате которых уже погибли по меньшей мере двое и десятки человек получили ранения. В Минске царит оруэлловская атмосфера, по всему городу расставлены полицейские и войска. Основные социальные сети стали недоступными из-за отключения интернета. Простое поднятие кулака или размахивание красно-белым флагом независимости приводит к жестокому аресту. Власти заявили, что всего за два дня они арестовали 3 тыс. протестующих, в том числе многих журналистов. Тем не менее белорусы, похоже, полны решимости сопротивляться. Об этом свидетельствуют призывы к всеобщей забастовке по всей стране", - пишет Slate.fr.

"Тридцать лет назад народное движение "Солидарность" освободило Польшу от коммунистической диктатуры. "Зубы решёток вырви у стен! Клетки ломай, оковы рви! Пусть стены рухнут, рухнут, рухнут, Похоронят старый мир!" Повторное исполнение на улицах Минска белорусскими оппозиционерами песни "Mury" ("Стены") - гимна профсоюза "Солидарность" - является символичным. Оно может означать перемены в последней стране Европы, которая еще не познала свободу", - резюмируют Гийом Мукала Сейм, Бенжамен Фоше и Лоран Папи.