Башару Асаду стало плохо во время речи в парламенте

Президенту Сирии Башару Асаду стало плохо из-за приступа гипотонии во время начала своего выступления перед депутатами нового состава Народного совета (парламента). Об этом сообщает SANA.

"Президент Асад прервал свою речь из-за внезапного падения артериального давления", - говорится в сообщении.

Он продолжил выступление после небольшого перерыва. Через 15 минут после начала речи сирийский лидер снова попросил у депутатов разрешения выйти на одну минуту из зала, чтобы принять лекарство.