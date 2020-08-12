Минские силовики задержали украинских волонтеров с Донбасса

В Минске силовики задержали двух украинских волонтеров организации “Восток SOS”. Один из них работал журналистом в издании “Громадське”. В СМИ сообщают, что причиной задержания могла стать съемка происходящего.

Константин Реуцкий и Евгений Васильев были задержаны в районе Площади Победы в Минске 12 августа, сообщает Беларусская ассоциация журналистов.

Установить связь с ними пока не удалось. Реуцкий, как сообщает “Громадське”, раньше работал в издании. В Посольстве Украины в Беларуси пока не ответили на запрос журналистов.

МИД Украины подтвердил задержание украинцев.

- 12 августа ориентировочно в 17:00 в Минске задержаны двое граждан Украины - Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Посольство Украины в Беларуси принимает меры по установлению места и условий содержания задержанных украинский. Подробная информация будет предоставлена дополнительно.

Общественная организация “Восток-SOS” занимается помощью пострадавшим в конфликте на востоке Украины. Создана в мае 2014 года активистами правозащитных организаций “Поступ”, “Действие” и луганского евромайдана. В 2015 году зарегистрировали собственный благотворительный фонд, направленный на помощь пострадавшим в регионе.

Накануне МВД Беларуси сообщило, что за третий день протестов, в ночь с 11 на 12 августа, задержали более тысячи человек в 25 городах. За медицинской помощью обращались как протестующие, так и силовики.

В Беларуси с 9 августа после выборов президента проходят протесты несогласных с результатами ЦИК. Избирательная комиссия объявила победу Лукашенко с более 80% голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала 10%. 11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь. В ее штабе говорят, что это произошло под давлением властей. Незарегистрированный кандидат Валерий Цепкало и его жена Вероника назвали Лукашенко нелегитимным президентом.