В Минске с утра люди выстраиваются в цепи солидарности. Виде

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское издание TUT.by в Telegram.

Девушки с цветами стоят у метро на Каменной горке, на проспекте Дзержинского, и в центре — на проспекте Независимости — у кинотеатра "Октябрь".

Отметим, что на четвертые сутки протестные акции несогласных с результатами выборов президента Беларуси стали более спокойными и малочисленными. Демонстранты немного изменили тактику и форму протестов, а милиция и военные словно бы менее активно (особенно по сравнению с противостояниями 9 и 10 августа) на это реагировали.





Еще утром 12 августа в самом популярном белорусском оппозиционном Telegram-канале "Nexta Live" был распространен призыв к блокировке дорог по всей стране — чтобы мешать продвижению военной спецтехники. Однако более заразительным оказался пример минских женщин, выстроившихся в живую цепь в Минске. Таким образом, они выразили солидарность с протестующими, пострадавшими от омоновцев. Вскоре такие же "цепи солидарности" появились по всему Минску, а также в Гродно, Барановичах, Жлобине, Слуцке, Дзержинске, Солигорске, Пинске, Марьиной Горке, Столбцах, Фаниполе, Ивацевичах, Осиповичах и других городах. Женщины с детьми и цветами в руках выстраивались вдоль магистралей или двигались шествиями по улицам.

Также в ночь с 12 на 13 августа, протестные акции в Минске завершились без жесткого противостояния с силовиками. Белорусские СМИ и очевидцы сообщали о локальном противостоянии силовиков и протестующих, которые не перерастали в ожесточенные стычки. Этой ночью силовики, в основном, ограничивались присутствием в местах скопления протестующих.



