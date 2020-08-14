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13 августа 20, 18:47
Литва готова предоставить убежище жителям Беларуси
Линас Линкявичюс
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Литва готова предоставлять убежище белорусам, которые страдают от жестокого обращения со стороны власти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Литва по гуманитарным соображениям готова и рассматривает возможность принимать белорусов, страдающих от жестокого обращения", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
censor.net.ua
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