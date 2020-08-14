В Беларуси задержан еще один украинец

В Беларуси в городе Брест на протестах задержали украинца, он находится в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Украинские консулы в ближайшее время встретятся с руководством местных правоохранительных органов.

В консульство Украины в Бресте обратились родственники украинца и сообщили, что он 11 августа не вернулся домой с работы. Позже стало известно, что в этот день его задержали во время протестов.

"Наши дипломаты в Беларуси продолжают проверять наличие украицев среди задержанных или пострадавших", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Минске жестко задержали двух украинцев, волонтеров благотворительной организации Восток SOS Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Также была задержана украинка Оксана Альошина.

МИД Украины направил Беларуси две ноты протеста с требованием предоставить информацию о задержанных на протестах украинцах.