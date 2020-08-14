Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.42
USD
27.39
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
13 августа 20, 19:17
В Беларуси задержан еще один украинец
задержания
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В диппредставительство Украины в Беларуси обратились родственники задержанного и сообщили, что он не вернулся домой.
В Беларуси в городе Брест на протестах задержали украинца, он находится в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
 
Украинские консулы в ближайшее время встретятся с руководством местных правоохранительных органов.
 
В консульство Украины в Бресте обратились родственники украинца и сообщили, что он 11 августа не вернулся домой с работы. Позже стало известно, что в этот день его задержали во время протестов.
 
"Наши дипломаты в Беларуси продолжают проверять наличие украицев среди задержанных или пострадавших", - говорится в сообщении.
 
Напомним, накануне в Минске жестко задержали двух украинцев, волонтеров благотворительной организации Восток SOS Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Также была задержана украинка Оксана Альошина.
 
МИД Украины направил Беларуси две ноты протеста с требованием предоставить информацию о задержанных на протестах украинцах.
 
Korrespondent
Ещё по теме:
Лукашенко сделал первое заявление
Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция. ФОТО
Уменьшение количества районов в Украине обжаловали в суде
В июле в Украине выявлено 1,3 тыс случаев ВИЧ-инфекции
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Беларусь из Москвы прилетели два самолета ВВС России
noimageЛитва готова предоставить убежище жителям Беларуси
noimageВ Германии заметили тревожный тренд в эпидемии коронавируса
noimageВ Минске с утра люди выстраиваются в цепи солидарности.Видео
Лента новостей