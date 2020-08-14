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13 августа 20, 19:26
В Беларусь из Москвы прилетели два самолета ВВС России
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В Беларусь, где уже пятый день проходят протесты против режима Александра Лукашенко, прибыли два самолета Военно-воздушных сил России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в данных на трекинговом сервисе Flight Radar 24.

По данным сервиса, приписанный к ВВС РФ самолет Ту-134АК с регистрационным номером RA-65690, выполнив рейс из Москвы, приземлился 12 августа в 07:41 утра в городе Ложке, что недалеко от Минска и Жодино.

Также в этот день, но на полтора часа позже, в Беларусь из Москвы прилетел еще один самолет ВВС РФ - все тот же Ту-134АК, но с регистрационным номером RA-65692. В 14:20 он вылетел обратно в столицу России.

Данные о числе пассажиров и назначении обоих рейсов не указаны. Официальной информации, для чего они прилетали в РБ, также нет.
censor.net.ua
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