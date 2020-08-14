Названа причина смерти погибшего в Беларуси активиста

Правоохранители объявили семье задержанного во время протестов в белорусском Гомеле Александра Вихора, что парень умер от передозировки наркотиками. Родные в версию правоохранителей не верят. Об этом в четверг, 13 августа, сообщает TUT.BY.

Молодого человека задержали в Гомеле 9 августа, когда он ехал к своей девушке. С этих пор родные искали сына несколько дней, но так и не смогли получить никакой информации. Приезжали в РОВД, дежурили до ночи под ИВС. А 12 августа, когда у изолятора выяснить ничего про сына так и не удалось, приехали в РОВД писать заявление о пропаже человека. И только тогда стало известно - сына еще с 11 августа нет в живых.

Родные Александра написали заявление в прокуратуру, СК и попросили возбудить уголовное дело по факту смерти парня. Они считают, что ему не была своевременно оказана медицинская помощь и в отношении него были совершены неправомерные действия, которые привели к смерти.

"Утром мы звонили следователю, чтобы узнать, как продвигается дело по погибшему Саше. Нас исправили: "Он не погиб. Он умер от передозировки наркотиками". Что? Да он даже не курил никогда. И потом, наркотики? Он же был под стражей несколько дней до смерти", - рассказала сестра погибшего Ольга.

В Следственном комитете рассказали свою версию произошедшего. Предварительно установлено, что вечером 9 августа Александр Вихор был задержан сотрудниками милиции за активное участие в несанкционированном массовом мероприятии. Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток. Мужчина был направлен к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанин был доставлен в учреждение здравоохранения, где скончался. В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было, сообщал СК.

Родные молодого человека просят показать им тело сына. Они наняли адвоката и планируют пристально следить за следствием. Также семья погибшего ищет свидетелей, которые располагают информацией о задержании парня.

Ранее, 10 августа, в Беларуси сообщили о погибшем в ходе протестов. Однако позже оказалось, что активист жив.