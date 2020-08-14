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14 августа 20, 10:49
В Беларуси освободили украинских волонтеров
Константин Реуцкий и Евгений Васильев
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Константин Реуцкий и Евгений Васильев были задержаны 12 августа в Минске. Накануне МИД направил Беларуси две ноты протеста.
Константин Реуцкий и Евгений Васильев были задержаны 12 августа в Минске. Накануне МИД направил Беларуси две ноты протеста.

Задержанных в Минске украинских журналистов и волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева отпустили, сообщает Белорусская ассоциацию журналистов в пятницу, 14 августа.

"Украинские журналисты Реутский и Васильев на свободе! Вышли из Окрестино", - говорится в сообщении в Телеграмм.

Также сообщается, что на данный момент 10 журналистов в разных регионах Беларуси остаются в тюрьмах.

Ранее замминистра иностранных дел Евгений Енин в эфире Громадського радіо сообщил, что достигнута договоренность об освобождении одного задержанного украинца после уплаты штрафа в Беларуси. О ком именно шла речь он не сказал.

Напомним, Реуцкого и Васильева задержали в Минске 12 августа. 

Накануне МИД Украины направил Беларуси две ноты протеста с требованием предоставить информацию о задержанных на протестах украинцах.

На данный момент задержанными в Беларуси остаются по меньшей мере двое украинцев.

 
Korrespondent
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