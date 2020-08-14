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14 августа 20, 19:30
Зверства белорусского ОМОНа: жуткие кадры пыток. ФОТО
пытки
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С 9 августа милиция Беларуси с неоправданной жестокостью реагирует на мирные акции, участники которых требовуют честных выборов и отставки Лукашенко.
С 9 августа милиция Беларуси с неоправданной жестокостью реагирует на мирные акции, участники которых требовуют честных выборов и отставки Лукашенко.

Цензор.НЕТ публикует обнародованные фотографии жертв милицейского произвола в Беларуси.

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