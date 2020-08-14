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14 августа 20, 19:41
Создателя Telegram-каналов Nexta объявили в розыск
Степан Путило
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Степана Путило подозревают в организации массовых беспорядков

Основатель сети Telegram-каналов Nexta Степан Путило объявлен в Беларуси в розыск. Каналы распространяют информацию о протестах в стране и координируют их. Фотографию документа опубликованы в канале Nexta.

Документ датирован 14 августа. Путило подозревают в преступлении по статье об организации массовых беспорядков, которые привели к насилию, погромам и вооруженному противостоянию с правоохранителями, а также подготовке людей к участию в таких преступлениях.

Статья предполагает от 5 до 15 лет лишения свободы.

На данный момент у канала Nexta-live - почти два миллиона подписчиков, это наиболее популярный оппозиционный канал в Беларуси.

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Откуда взялся проект NEXTA и кто его основатель

Главный редактор Роман Протасевич рассказал, что над каналом работает 3-4 человека, штатных журналистов нет. По его словам, вся информация, которая поступает от подписчиков, проходит тщательную проверку перед публикацией. 

- Telegram, по сути, единственная платформа, которая работала кое-как. Медленно, не загружались медиафайлы, но работала. К нам пришло огромное количество подписчиков из-за границы, в которых все прекрасно работает. И наши новости разлетались по миру. В этом и преимущество так называемого "нового формата" - когда нет централизованного сайта, когда это невозможно каким-то образом заблокировать, запретить. Потому что доступ есть у всех, - рассказал Протасевич в интервью Euronews.

Основатель NEXTA - 22-летний блоггер Степан Путило. Раньше он работал над создание одноименного канала на YouTube, где в 2019 году опубликовал документальный фильм “Лукашенко. Уголовные материалы”, которое власти страны признали экстремистским.  Видео набрало почти 2,8 миллиона просмотров. До этого в 2018 году за видео “Лукашерлок” против блоггера пытались возбудить уголовное дело.

Роман Протасевич и Степан Путило сейчас живут в Польше. Путило помимо NEXTA работает в русскоязычном журнале "Новая Польша". До июля 2020 года вел программу "Субъектив" на белорусскоязычном телеканале "Белсат", который зарегистрирован в Польше. Отец Степана – спортивный журналист Александр Путило, работал спортивным комментатором "Белтелерадиокомпании", а сейчас также на "Белсате". В июне он рассказывал белорусской "Трибуне", что его сын выехал из Беларуси в феврале 2017 года.
liga.net
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