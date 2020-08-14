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14 августа 20, 19:58
Тихановская создает Координационный совет по передаче власти
Тихановская
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Готовность властей к диалогу должна быть показана освобождением арестованных, отзывом ОМОНа с улиц и уголовными делами, заявила соперница Лукашенко

Создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти в Беларуси инициировала кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Об этом она объявила в Telegram.

В совет могут войти "представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела", сообщила Тихановская. Предлагается выдвигать своих кандидатов в совет от трудовых коллективов, партий, профсоюзов и других гражданских организаций.

Заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений Тихановская поручила принимать своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку.

От властей Тихановская потребовала показать готовность к диалогу с народом, которая означает, что должны быть отпущены все задержанные, с улиц убран ОМОН и войска, а против тех, кто давал преступные приказы, возбуждены уголовные дела.

Тихановская призвала сотрудников МВД и армии не исполнять преступных приказов, говорить с начальством и остановить кровопролитие.

Также она выразила сочувствие всем пострадавшим за дни протеста и их семьям.
liga.net
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