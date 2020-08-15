У Тихановской о результатах параллельного подсчета голосов

В штабе оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской заявили, что уже обнаружили около 300 избирательных участков, где итоги голосования сфальсифицированы. Об этом говорится в промежуточном анализе результатов президентских выборов платформы Голос, которую создали в объединенном штабе Тихановской.

Команда платформы Голос сейчас обрабатывает гигабайты данных, чтобы помочь людям отстоять свой выбор. Промежуточные данные свидетельствуют, что результаты ЦИК и реальность чрезвычайно далеки друг от друга.

"Несмотря на блокировки интернета, мы уже получили и проверили более 500 тысяч сфотографированных бюллетеней и нашли почти 300 избирательных участков, где итоги голосования сфальсифицированы. Вместе со всей страной мы выступаем против жестокости и насилия, которые позволяет себе власть. И призываем остановить все действия, которые подавляют право людей на свободу и волеизъявление. Мы собрали массивную базу данных, на основе которой уже сейчас можем уверенно заявлять: результаты президентских выборов - сфальсифицированы", говорится в документе.

Уникальных подтвержденных участников на платформе Голос на момент публикации уже 1 065 510 человек. Отправили фото своего заполненного избирательного бюллетеня 507 477 участников инициативы.

Финальный отчет Голоса будет опубликован 18 августа - после обработки всех данных.