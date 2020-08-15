Штаб Тихановской начал формировать координационный совет

Об этом сообщила пресс-служба Тихановской, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы начинаем формирование Координационного совета. Это - расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти", - говорится в заявлении.

Также же сообщается, что начат прием заявок от потенциальных членов совета. В штабе отмечают, что член координационного совета должен пользоваться "большим уважением в обществе" и "готов делиться идеями для перемен к лучшему, конструктивно обсуждать предложения, уважать мнение других членов совета".