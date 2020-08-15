Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.32
USD
27.31
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
15 августа 20, 16:52
Штаб Тихановской начал формировать координационный совет
Тихановская
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, находящейся в Литве, сообщил о начале формирования координационного совета для трансфера власти.

Об этом сообщила пресс-служба Тихановской, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы начинаем формирование Координационного совета. Это - расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти", - говорится в заявлении.

Также же сообщается, что начат прием заявок от потенциальных членов совета. В штабе отмечают, что член координационного совета должен пользоваться "большим уважением в обществе" и "готов делиться идеями для перемен к лучшему, конструктивно обсуждать предложения, уважать мнение других членов совета".
censor.net.ua
Ещё по теме:
"Дети - это самое важное": видеообращение Тихановской
В Минске с утра люди выстраиваются в цепи солидарности.Видео
Литва готова предоставить убежище жителям Беларуси
В Беларуси задержан еще один украинец
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
США и Польша подписали военное соглашение
noimageВ Бресте нашли остатки сожженных бюллетеней в котельной.ФОТО
noimageЛукашенко и Путин обсудили революцию в Беларуси
noimageУ Тихановской о результатах параллельного подсчета голосов
Лента новостей