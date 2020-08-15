В Бресте нашли остатки сожженных бюллетеней в котельной.ФОТО

Власти Беларуси уничтожают бюллетени с прошедших президентских выборов.

В частности, в котельной города Брест были обнаружены остатки сожженных бюллетеней, сообщает оппозиционный Telegram-канал NEXTA Live.

Указано, что власти рассматривают возможность повторного подсчета голосов и усиленно готовятся к этому.

"В рамках подготовки к пересчету некоторые бюллетени было решено уничтожить. Так, в котельной Бреста были обнаружены остатки сожженных бюллетеней", — говорится в сообщении.

Поэтому, как предполагается, власти сообщат о невозможности пересчета и "продемонстрируют аккуратно сложенные стопки бюллетеней, заполненных в исполкомах".

Как сообщалось, в Беларуси после выборов президента 9 августа начались массовые акции протеста против фальсификации результатов голосования.

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При этом силовики жестко разгоняют протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 7000 человек. В больницу попали не менее 250 человек, есть погибшие.

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Тем временем 14 августа ЦИК Беларуси объявил победителем выборов действующего главу государства Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года. По данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов избирателей, а его главная соперница Светлана Тихановская — 10,09%.