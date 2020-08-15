США и Польша подписали военное соглашение

Министр обороны Польши Мариуш Блащак и госсекретарь США Майк Помпео в субботу, 15 августа, подписали соглашение об усиленном оборонном сотрудничестве, сообщает на TVN 24.

Соглашение подписано в Варшаве в присутствии президента Анджея Дуды.





Новая договоренность позволит увеличить военное присутствие США в Польше примерно на 1000 человек. Сейчас на ротации в Польше находятся 4500 американских военных.





Госдепартамент США сообщил, что соглашение EDCA обеспечивает правовую основу для сотрудничества между Польшей и США и отражает общее видение углубления военного сотрудничества двух стран.





EDCA предоставляет "необходимые полномочия, которые позволят силам США иметь доступ к конкретным польским военным объектам и осуществлять совместные оборонительные меры"..





Соглашение также вводит механизм распределения затрат на логистику и инфраструктуру в результате присутствия войск США в Польше.





В ведомстве отмечают, что "Польша имеет право отозвать юрисдикцию США в отношении американских солдат в Польше в серьезных случаях".





Министр обороны Польши заявил, что в рамках соглашения удалось договориться даже о большем, чем предполагали изначально. "Это потрясающий переговорный успех", - сказал он.





Ранее Варшава и Вашингтон определили пункты размещения некоторых новых подразделений американских войск в Польше.