Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.32
USD
27.31
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
15 августа 20, 17:00
США и Польша подписали военное соглашение
США и Польша
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Новое соглашение предполагает увеличение американского военного контингента в Польше на тысячу человек.
Новое соглашение предполагает увеличение американского военного контингента в Польше на тысячу человек.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак и госсекретарь США Майк Помпео в субботу, 15 августа, подписали соглашение об усиленном оборонном сотрудничестве, сообщает на TVN 24.

Соглашение подписано в Варшаве в присутствии президента Анджея Дуды.

Новая договоренность позволит увеличить военное присутствие США в Польше примерно на 1000 человек. Сейчас на ротации в Польше находятся 4500 американских военных.

Госдепартамент США сообщил, что соглашение EDCA обеспечивает правовую основу для сотрудничества между Польшей и США и отражает общее видение углубления военного сотрудничества двух стран. 

EDCA предоставляет "необходимые полномочия, которые позволят силам США иметь доступ к конкретным польским военным объектам и осуществлять совместные оборонительные меры"..

Соглашение также вводит механизм распределения затрат на логистику и инфраструктуру в результате присутствия войск США в Польше.

В ведомстве отмечают, что "Польша имеет право отозвать юрисдикцию США в отношении американских солдат в Польше в серьезных случаях".

Министр обороны Польши заявил, что в рамках соглашения удалось договориться даже о большем, чем предполагали изначально. "Это потрясающий переговорный успех", - сказал он.

Ранее Варшава и Вашингтон определили пункты размещения некоторых новых подразделений американских войск в Польше.
Korrespondent
Ещё по теме:
В марте должен произойти переход ВСУ на новую структуру
Украина в опасности!
Зарплаты чиновников будут сокращены, - Зеленский
На вооружение ВСУ принят бронеавтомобиль "КОЗАК-2М1". ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Бресте нашли остатки сожженных бюллетеней в котельной.ФОТО
noimageШтаб Тихановской начал формировать координационный совет
noimageЛукашенко и Путин обсудили революцию в Беларуси
noimageУ Тихановской о результатах параллельного подсчета голосов
Лента новостей