Умер младший брат американского президента Дональда Трампа

В Соединенных Штатах умер 71-летний Роберт Трамп, младший брат американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

- С тяжелым сердцем сообщаю, что сегодня скончался мой замечательный брат Роберт. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы еще встретимся. Память о нем навсегда останется в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром, - сообщил о кончине брата президент США.

Накануне американские СМИ писали о том, что 14 августа Роберта госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Какой диагноз ему поставили врачи - родные не разглашали. В тот же день президент США рассказал, что навестил своего брата в госпитале в Нью-Йорке, отметив, что тот переживает "тяжелые времена". Подробностей он также не сообщил.

Роберт Трамп, родившийся в 1948 году, был в составе руководства в компании своего брата The Trump Organization. В 1980-х Роберт играл важную роль в открытии казино Трампа в Атлантик-сити. Был активным участником благотворительной организации в Верхнем Ист-Сайде.

С 1984-го по 2007-й состоял в браке с Блейн Трамп. В марте 2020-го женился на Энн Мари Паллан.

Незадолго до смерти Роберт безуспешно пытался в судебном порядке воспрепятствовать публикации книги племянницы Мэри о президенте Дональде Трампе, которая называется "Слишком много и всегда мало: как моя семья породила самого опасного в мире человека".