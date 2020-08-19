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16 августа 20, 20:51
Протесты в Минске: площадь Независимости заполнена. Видео
Минск
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Участники акции заняли почти всю площадь и весь проспект. Люди стоят с плакатами, на которых требования освободить политзаключенных, кричат "Отпускай!".

Протесты в Минске переместились на площадь Независимости, которая теперь заполнена людьми почти вплотную. Об этом сообщает TUT.by в Telegram в воскресенье, 16 августа.

"Минск. Участники акции солидарности дошли до площади Независимости, они заняли практически всю площадь. Также заполнен весь проспект до улицы Ленина. На ступеньках КГБ стоят люди с плакатами, на которых требование освободить политзаключенных. Проходящие мимо КГБ люди кричат: "Отпускай!", - сказано в публикации.

Фото и видео заполненного центра столицы Беларуси публикует Telegram-канал NEXTA Live.



Ранее сегодня сообщалось, что на митинг в Минске вышли десятки тысяч людей. Протестующие кричат "Уходи!", "Верам, можам, переможам!", "Лукашенко в автозак!". Столичные протесты поддержали и жители других городов по всей Беларуси.


Также в Беларуси объявили общенациональную забастовку. Оценить количество протестующих в Минске сложно, так как колонны с десятками тысяч людей всюду, пишут оппозиционные Telegram-каналы.
Korrespondent
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