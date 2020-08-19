Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.44
USD
27.25
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
16 августа 20, 21:26
В Беларуси оппозиция озвучила требования: видео
Колесникова
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Главное требование оппозиции – отставка президента Лукашенко

Участники многотысячного митинга, который проходил сегодня, 16 августа, в столице Беларуси у стелы "Минск - город-герой" поддержали требование координатора объединенного штаба Марии Колесниковой об отставке Александра Лукашенко. Об этом сообщает Радыэ Свабода.

"Наше главное требование – отставка бывшего президента. 26 лет кошмара должны закончиться, они не должны продолжаться", - заявила Колесникова под аплодисменты протестующих.

Она подчеркнула, что оппозиция полностью поддерживает главный пункт программы Светланы Тихановской – проведение новых честных выборов.

Колесникова сказала, что, по многочисленным свидетельствам, именно Тихановская победила на выборах 9 августа.

"Мы не успокоимся, пока нынешнее правительство не уйдет в отставку и Беларусь не станет свободной страной", – заявила координатор объединенного штаба оппозиции.

Участники митинга приветствовали требование Колесниковой о необходимости немедленно прекратить насилие на улицах беларусских городов и привлечь виновных к ответственности.

"Мы требуем немедленного прекращения насилия. Никто из причастных к насилию не наказан, люди до сих пор не освобождены из мест заключения", - подчеркнула Колесникова.

По ее словам, завтра будет подано заявление о возбуждении уголовного дела по фактам смерти, пыток, противоправных действий правоохранительных органов.

По данным Колесниковой, в тюрьмах остаются более 4000 человек, задержанных во время протестов.
liga.net
Ещё по теме:
В Минск согнали военную технику. видео
Лукашенко сделал первое заявление
"Дети - это самое важное": видеообращение Тихановской
Падет ли наконец последняя диктатура Европы в Белоруссии?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В ТКГ назвали дату встречи в Нормандском формате
noimageЛукашенко привел в боеготовность армию на границе с ЕС
noimageМужа Тихановской этапировали из Минска
noimageРабота из дома убивает климат?
noimageПутин после Меркель обсудил Беларусь с Макроном
Лента новостей