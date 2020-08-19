В Беларуси оппозиция озвучила требования: видео

Участники многотысячного митинга, который проходил сегодня, 16 августа, в столице Беларуси у стелы "Минск - город-герой" поддержали требование координатора объединенного штаба Марии Колесниковой об отставке Александра Лукашенко. Об этом сообщает Радыэ Свабода.

"Наше главное требование – отставка бывшего президента. 26 лет кошмара должны закончиться, они не должны продолжаться", - заявила Колесникова под аплодисменты протестующих.

Она подчеркнула, что оппозиция полностью поддерживает главный пункт программы Светланы Тихановской – проведение новых честных выборов.

Колесникова сказала, что, по многочисленным свидетельствам, именно Тихановская победила на выборах 9 августа.

"Мы не успокоимся, пока нынешнее правительство не уйдет в отставку и Беларусь не станет свободной страной", – заявила координатор объединенного штаба оппозиции.

Участники митинга приветствовали требование Колесниковой о необходимости немедленно прекратить насилие на улицах беларусских городов и привлечь виновных к ответственности.

"Мы требуем немедленного прекращения насилия. Никто из причастных к насилию не наказан, люди до сих пор не освобождены из мест заключения", - подчеркнула Колесникова.

По ее словам, завтра будет подано заявление о возбуждении уголовного дела по фактам смерти, пыток, противоправных действий правоохранительных органов.

По данным Колесниковой, в тюрьмах остаются более 4000 человек, задержанных во время протестов.