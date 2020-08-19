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17 августа 20, 10:00
К Белоруси движется колонна российской боевой техники. ВИДЕО
колонна Росгвардии
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По расчетам экспертов, из Петербурга в этой колонне может ехать не менее 600 бойцов
Россияне перебрасывают автозаки и бойцов Росгвардии к границе Беларуси. Об этом на своей странице в Facebook сообщает группа независимых расследователей вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT), ссылаясь на видео очевидцев и информацию журналистов.

В частности, колонну автозаков без маркировок и номеров увидел читатель "Фонтанки" на дороге Санкт-Петербург – Псков. По его словам, в общей сложности навстречу ему проехало около 30-40 грузовиков и несколько военных внедорожников.

По расчетам экспертов, из Петербурга в этой колонне может ехать не менее 600 бойцов, что составляет более трети от численности всего белорусского ОМОНа (1500 человек).

Другую колонну, которая двигалась по направлению к Беларуси со стороны Москвы, заметили читатели "Медузы" и коллега журналиста Василия Максимова. В ней также присутствуют грузовики без маркировок, идентичные машинам Росгвардии.


По утверждению авторов видео, в машинах колонны, которые едут из Москвы, находятся люди в черной форме без опознавательных знаков. На видео в твите Максимова присутствуют координаты, указывающие на развязку к югу от Смоленска (в 83 километрах от границы с Беларусью).


Пока неизвестно, пересекли ли эти автомобили границу с Беларусью.

Как известно, в Беларуси с 9 августа не прекращаются массовые акции протеста против масштабных фальсификаций на выборах. Белорусские силовики жестко подавляют протесты, применяя резиновые пули и светошумовые гранаты. За несколько дней были арестованы почти 7 тысяч человек, сотни получили травмы и ранения. При этом значительная часть задержанных даже не выходила на протесты – ОМОНовцы схватывали людей, которые просто проходили по улице или ехали в машине.
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