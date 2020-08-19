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18 августа 20, 16:22
Путин после Меркель обсудил Беларусь с Макроном
Макрон, Путин
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Президенты Росси и Франции выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации в Беларуси.
Президенты Росси и Франции выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации в Беларуси.

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля во вторник, 18 августа.

Указано, что беседа состоялась по инициативе французской стороны.

"При обсуждении обострившейся ситуации в Беларуси Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство, – говорится в сообщении. – С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем".

Путин также обсудил с Макроном кризис в Ливии.

"Продолжен обстоятельный обмен мнениями по вопросам ливийского кризиса", – говорится в сообщении.

Также лидеры двух стран условились о дальнейших контактах на различных уровнях.

Ранее во вторник стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент России созвонились, чтобы обсудить события в Беларуси

Отметим, что Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко дважды созванивались на выходных на фоне массовых протестов.

По словам Лукашенко, Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.
Korrespondent
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