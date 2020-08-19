Путин после Меркель обсудил Беларусь с Макроном

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля во вторник, 18 августа.

Указано, что беседа состоялась по инициативе французской стороны.

"При обсуждении обострившейся ситуации в Беларуси Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство, – говорится в сообщении. – С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем".





Путин также обсудил с Макроном кризис в Ливии.





"Продолжен обстоятельный обмен мнениями по вопросам ливийского кризиса", – говорится в сообщении.





Также лидеры двух стран условились о дальнейших контактах на различных уровнях.





Ранее во вторник стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент России созвонились, чтобы обсудить события в Беларуси





Отметим, что Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко дважды созванивались на выходных на фоне массовых протестов.





По словам Лукашенко, Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.



