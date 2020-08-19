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18 августа 20, 20:02
Лукашенко привел в боеготовность армию на границе с ЕС
Лукашенко
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Появились заявления представителей западных государств, подтверждающие вероятность открытого военного вторжения в Беларусь, отметил Лукашенко.
Обстановка на западной границе Беларуси обострилась. Об этом во вторник, 18 августа, заявил президент Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности страны, передает информагентство БелТА. 
 
По его словам, появились заявления представителей западных государств, подтверждающие вероятность открытого военного вторжения в Беларусь.
 
"И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность", - сказал президент. 
 
Он выразил сожаление, что отдельные подразделения, особенно сил специальных операций, пришлось задействовать для наведения порядка внутри страны.
 
"Ну, такая определенная часть нашего населения. Она не то что не понимает, она делает это специально", - подчеркнул Лукашенко. По его словам, внешняя компонента вынуждает учитывать обстановку и действовать соответствующим образом.
 
"То есть сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении", - резюмировал президент.
 
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что протесты в стране спровоцированы, чтобы власти "оттянули своих военных на внутренние действия".
Korrespondent
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