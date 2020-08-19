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18 августа 20, 20:09
В ТКГ назвали дату встречи в Нормандском формате
Ермак,Козак
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Глава ОП Андрей Ермак вновь встретится с замглавы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Встреча советников внешнеполитических ведомств в рамках Нормандского формата может состояться 28 августа. Об этом, в понедельник, 17 августа, сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на представителя отдельных районов Луганской и Донецкой областей в украинской делегации ТКГ Сергея Гармаша. 

"Нормандская встреча на уровне глав внешнеполитических советников планируется на 28 августа", - рассказал Гармаш

По его словам, участие в этом заседании в рамках группы политических советников с украинской стороны примет глава Офиса президента Андрей Ермак. А со стороны РФ - заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак.

"Встреча политических советников - это Ермак, Козак. Это еще интереснее, мне кажется. Потому что там должен быть Козак, а он же написал, что не будет принимать участие, посмотрим. Это будет странно, если его не будет. Если соберутся только три внешнеполитических советника, это будет означать, что Россия вышла из Нормандии", - добавил он.

Ранее Козак написал письмо, в котором заявил о выходе из переговоров по Донбассу на уровне советников лидеров "нормандской четверки", поскольку считает такой формат бессмысленным.

Позже Ермак назвал заявление Козака попыткой усилить свою переговорную позицию.
Korrespondent
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