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19 августа 20, 08:50
Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США
Джо Байден, Трамп
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Бывший вице-президент США Джо Байден избран кандидатом в президенты США от Демократической партии, свидетельствуют результаты голосования на прошедшей в онлайн режиме конвенции (съезде).

За него проголосовали делегации американских штатов. Они представили результаты прошедших в них предварительных выборов, на которых Байден набрал большинство голосов. передает Цензор.НЕТ.

Проголосовать предлагали за двух кандидатов: за Джо Байдена или сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

Байден поблагодарил за оказанное ему доверие.

Официально о том, кто стал кандидатом в президенты, будет объявлено в четверг, когда Байден примет предложение баллотироваться на пост главы государства.

От Республиканской партии на выборах в ноябре ему будет противостоять действующий президент США Дональд Трамп.

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября.
censor.net.ua
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