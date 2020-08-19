Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США

За него проголосовали делегации американских штатов. Они представили результаты прошедших в них предварительных выборов, на которых Байден набрал большинство голосов. передает Цензор.НЕТ.

Проголосовать предлагали за двух кандидатов: за Джо Байдена или сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

Байден поблагодарил за оказанное ему доверие.

Официально о том, кто стал кандидатом в президенты, будет объявлено в четверг, когда Байден примет предложение баллотироваться на пост главы государства.

От Республиканской партии на выборах в ноябре ему будет противостоять действующий президент США Дональд Трамп.

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября.