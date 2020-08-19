Христя Фриланд стала министром финансов Канады

Экс-министр иностранных дел Канады, политик с украинскими корнями Христя Фриланд получила должность министра финансов страны. Об этом сообщает Toronto City News.

Она приняла присягу, став первой женщиной на этом посту в истории Канады.

Фриланд поздравил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Искренне поздравляю Христю Фриланд с назначением министром финансов Канады. Она стала первой в истории женщиной на этом посту. Убежден, что дальнейшее развитие торговли и экономических связей Украины и Канады поможет смягчить экономические последствия пандемии", - написал он.

Фриланд заменила на посту главы Минфина Билла Морно, подавшего в отставку в понедельник после встречи с премьер-министром Джастином Трюдо.