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20 августа 20, 12:50
В Израиле призывают забрать останки Нахмана из Умани
останки Нахмана
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Хасиды давно требуют перевезти останки цадика рабби Нахмана из Украины в Израиль.
Хасиды давно требуют перевезти останки останки цадика рабби Нахмана из Украины в Израиль. Верховный суд Израиля обязал правительство страны и Еврейское агентство ответить на петицию, которая требует объяснить, почему власти не работают над возвратом из Умани останков известного цадика рабби Нахмана, пишет jewishpress.com.

Петицию подал адвокат Шарон Шельцер, который является последователем Брацлавского хасидизма.
 
Автор петиции также просит Верховный суд провести срочное слушание по этому вопросу, поскольку паломничество брацлавских хасидов в Умань остается под вопросом из-карантинные ограничения. Слушания, по мнению составителей документа, должно пройти как можно быстрее, чтобы перезахоронить цадика к празднованию Рош ха-Шана.
 
В петиции упоминаются случаи, когда Израиль возвращал на родину останки выдающихся личностей, а также попытки израильских властей вернуть раби Нахмана.
 
Как известно, ежегодно на Рош ха-Шана в Умань приезжают около 30 тысяч хасидов, но в этом году власти города требуют запретить приезд паломников из-за пандемии коронавируса. Официального запрета в Украине пока не ввели, но данный вопрос сегодня должен рассмотреть Кабмин.
 
Korrespondent
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