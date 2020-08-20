В Израиле призывают забрать останки Нахмана из Умани

Петицию подал адвокат Шарон Шельцер, который является последователем Брацлавского хасидизма.

Автор петиции также просит Верховный суд провести срочное слушание по этому вопросу, поскольку паломничество брацлавских хасидов в Умань остается под вопросом из-карантинные ограничения. Слушания, по мнению составителей документа, должно пройти как можно быстрее, чтобы перезахоронить цадика к празднованию Рош ха-Шана.

В петиции упоминаются случаи, когда Израиль возвращал на родину останки выдающихся личностей, а также попытки израильских властей вернуть раби Нахмана.

Как известно, ежегодно на Рош ха-Шана в Умань приезжают около 30 тысяч хасидов, но в этом году власти города требуют запретить приезд паломников из-за пандемии коронавируса. Официального запрета в Украине пока не ввели, но данный вопрос сегодня должен рассмотреть Кабмин.