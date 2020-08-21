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21 августа 20, 10:50
Для украинцев Словения ввела обязательный карантин
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Наша страна теперь находится в красной зоне.

С пятницы, 21 августа, Украина находится в красной "коронавирусной" зоне по решению властей Словении. Теперь все украинцы по прибытию в эту страну должны проходить 14-дневный карантин.  Как сообщается на странице телеграмм-канала МОЗ "Коронавирус в регионе", это не касается некоторых категорий людей, для которых действуют другие правила.

Ранее правила для украинцев ужесточил и Египет: с 1 сентября гражданам Украины нужно будет по прибытии предоставить отрицательные результаты теста ПЦР. 

По состоянию на 21 августа Украина стала третьей в мире и первой среди европейских стран по темпам заражения в мире. Еще 20 августа наша страна была на четвертом месте среди всех стран мира. 

Второй день подряд в Украине фиксируют более 2 тысяч новых случаев за сутки. В целом заболевших в стране уже 100 643.  Ситуация настолько серьезная, что глава Минздрава Максим Степанов заявил о том, что в стране больше не будет отдельных больниц для людей с коронавирусом: принимать их будут все медучреждения страны. Кроме того, теперь могут отказывать в госпитализации украинцам, переносящих болезнь в средней форме.
kp.ua
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