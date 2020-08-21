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21 августа 20, 12:36
Навальный в коме: очевидное устрашение критиков режима
Навальный
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Предположительное отравление лидера российской оппозиции наводит на плохие мысли относительно перемен на востоке - в России и Белоруссии.

"Предположительное отравление лидера российской оппозиции наводит на плохие мысли относительно перемен на востоке - в России и Белоруссии", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"(...)44-летний Навальный был бы не первой политической жертвой отравления Кремлем, - указывает журналист Матиас Брюггманн. - Ранее после попытки отравления был обезображен тогдашний лидер украинской оппозиции и позднее президент Виктор Ющенко. Затем в Лондоне радиоактивным веществом был убит Александр Литвиненко после того, как из российской спецслужбы он перешел на сторону жившего в британской эмиграции Бориса Березовского, миллиардера и критика президента Владимира Путина".

"В Англии двумя российскими агентами также был отравлен перебежчик между спецслужбами Сергей Скрипаль, он выжил. (...) В Берлине российским наемным убийцей был застрелен бывший чеченский боевик Зелимхан Хангошвили (...)", - говорится в статье.

"Это выглядит, как смертоносный след российского президента. И напрашивается подозрение, что на фоне массовых протестов оппозиции в соседней Белоруссии шеф Кремля хотел направить предупредительный сигнал и своим согражданам", - отмечает издание.

"Отравление Навального призвано устрашить противников российского режима. Но, как уже сказано, это страшное подозрение, пока оно не доказано", - подчеркивает автор статьи.

"Беда, наверное, в том, что в целом приходится рассматривать возможность того, что Путин физически устраняет врагов для сохранения своей власти. Улики и проведенные расследования совершенных ранее политических убийств ведут в Кремль".

"И они наводят на страшные мысли: репрессии в России будут возрастать, а в Белоруссии Москва сделает все для того, чтобы избежать падения режима президента Александра Лукашенко. (...) Падет Лукашенко - под давлением окажется и Путин (...)", - говорится в статье.

"Отношениям между Западом и Кремлем грозит новая конфронтация, а России - карусель коррупции, неэффективного управления и демократуры. Как известно, на востоке надежда умирает последней. Но в настоящий момент даже самым уверенным среди оптимистов тяжело увидеть на востоке проблеск света", - констатирует Handelsblatt.

Inopressa
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