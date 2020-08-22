Число случаев коронавируса в мире превысило 23 млн

В мире не прекращает распространяться уханьский коронавирус COVID-19. Последние данные гласят, что от начала пандемии по всему миру уже зафиксировали 23 миллиона 98 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте Worldometers, а также Института Джона Хопкинса.

Только 21 августа число больных выросло на 247 тысяч. Среди них 69 тысяч случаев в Индии и 50 тысяч в США.

В этот же день умерли 5825 человек с подтвержденным коронавирусом.

В общем от осложнений заболевания уже умерли 802 тысячи человек, вылечились – 15,6 млн.