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22 августа 20, 17:05
Самолет с деньгами потерпел крушение в Южном Судане. ФОТО
взрыв
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По меньшей мере 17 человек погибли и один выжил после того, как грузовой самолет разбился после взлета из аэропорта Джуба в Южном Судане.

"Согласно тому, что я видел, один человек был спасен и был немедленно доставлен в больницу. Мы насчитали 15 человек и двух членов экипажа, в результате чего общее количество погибших достигло 17", - сказал Джозеф Майом, доцент Университета Верхнего Нила, передает Синьхуа.

Он сказал, что грузовой самолет, принадлежащий South West Aviation, разбился после взлета недалеко от жилого района Хай в Джубе, отметив, что толпа людей продолжает пытаться достать из горящего самолета разбросанные деньги.

Кур Куол, директор международного аэропорта Джуба, добавил, что авиакатастрофа произошла в 9 часов утра и отметил, что самолет направлялся в Авейль и Вау, чтобы доставить зарплату сотрудникам организации.

"Больше я не могу сообщить вам прямо сейчас, но я знаю, что это был грузовой самолет, перевозивший мотоциклы, запасные части, продукты питания и зарплаты сотрудников НПО, но на борту больше не было людей", - сказал Куол.

По его словам, авиационные власти расследуют причину аварии.

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Куол сказал, что у властей аэропорта нет точного числа погибших и выживших, добавив, что они смогут предоставить подробную информацию, как только официальные лица установят четкую информацию.
telegraf.com.ua
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