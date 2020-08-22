Самолет с деньгами потерпел крушение в Южном Судане. ФОТО

"Согласно тому, что я видел, один человек был спасен и был немедленно доставлен в больницу. Мы насчитали 15 человек и двух членов экипажа, в результате чего общее количество погибших достигло 17", - сказал Джозеф Майом, доцент Университета Верхнего Нила, передает Синьхуа.
Он сказал, что грузовой самолет, принадлежащий South West Aviation, разбился после взлета недалеко от жилого района Хай в Джубе, отметив, что толпа людей продолжает пытаться достать из горящего самолета разбросанные деньги.
Кур Куол, директор международного аэропорта Джуба, добавил, что авиакатастрофа произошла в 9 часов утра и отметил, что самолет направлялся в Авейль и Вау, чтобы доставить зарплату сотрудникам организации.
"Больше я не могу сообщить вам прямо сейчас, но я знаю, что это был грузовой самолет, перевозивший мотоциклы, запасные части, продукты питания и зарплаты сотрудников НПО, но на борту больше не было людей", - сказал Куол.
По его словам, авиационные власти расследуют причину аварии.
Миссия по разоружению в Южном Судане: число погибших достигло 148 человек
Куол сказал, что у властей аэропорта нет точного числа погибших и выживших, добавив, что они смогут предоставить подробную информацию, как только официальные лица установят четкую информацию.