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22 августа 20, 22:08
ООН пугают голодом "библейских масштабов" из-за коронавируса
коронавирус
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Хуже всего выглядит ситуация в Латинской Америке, где количество голодающих может вырасти на 269%

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли предостерег о возможности начала голода "библейских масштабов" из-за пандемии COVID-19.

Об этом он заявил в интервью ТАСС.

В частности, Бисли сообщил о наличии "настоящей катастрофы", учитывая данные прогноза ВВП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии. Рост — со 140 миллионов перед пандемией до 270 миллионов уже до конца 2020 года.

По его словам, хуже всего выглядит ситуация в Латинской Америке, где количество голодающих может вырасти на 269%. В Восточной и Центральной Азии рост тех, кто испытывает голод, может составить 135%.

Из-за пандемии коронавируса и связанной с ней остановкой производства ожидается, что по итогам года мировой ВВП упадет примерно на 6%. В случае возникновения второй волны этот показатель может увеличиться еще больше.

Ранее глава США Дональд Трамп завил, что выделит $19 млрд на помощь фермерам, также фонды поддержки создали в отдельных штатах.

В свою очередь новозеландские производители мяса перевели продажи в интернет — этому способствовало Министерство бизнеса, инноваций и трудоустройства.

А в Австралии экспорт красного мяса не уменьшается, ведь с началом локдауна страна перевела внимание с США на Японию и Китай.

В Великобритании около 300 владельцев молочных ферм могут получить возмещение от правительства из-за потерь продукции. Для этого им надо будет предоставить данные о том, что потери вызваны именно ограничительными мерами — в таком случае правительство компенсирует им разницу в стоимости, чтобы индустрия не пострадала.

В Канаде среди производителей молока и мяса запустили кампанию, которая побуждает заказывать еду у местных ресторанов. Таким образом, канадцы хотят поддержать ресторанный бизнес, который является заказчиком их продукции.

Итальянское правительство приняло закон, который гарантирует помощь сельскохозяйственному бизнесу, замораживает выплату долгов малых и средних предприятий. Также пакет помощи сельскохозяйственному рынку предлагает Польша.

Напомним, Евросоюз собирается потратить €750 млрд на преодоление последствий коронакризиса.
Delo
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