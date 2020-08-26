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23 августа 20, 19:19
Катастрофа МАУ: обнародованы данные самописцев
Катастрофа МАУ
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Эксперты сообщили, что изнутри пассажирского салона не доносилось никаких звуков. Влияние второй ракеты проанализировать невозможно.
В Иране официально опубликовали данные с бортового самописца самолета МАУ, потерпевшего катастрофу вблизи Тегерана, они указывают, что пилоты до последнего им управляли. Об этом сообщает иранский портал Tasnim.
 
Бортовой самописец прекратил запись полетных данных в 6:14 утра по местному времени из-за попадания обломков первой ракеты в самолет. До взрыва самолет летел в обычных условиях.
 
"Черный ящик" успел записать все звуки из кабины пилотов в течение 19 секунд после взрыва ракеты. Первая ракета нанесла серьезные повреждения самолету, но двигатели не выключились. Экипаж из трех человек, в том числе инструктор полетов, пытались до последнего управлять самолетом. Разговор пилотов свидетельствовал о проблемах с электричеством, инструктор полетов дал указания включить вспомогательный блок питания. Изнутри пассажирского салона не доносилось никаких звуков, а разговоры и реакция экипажа свидетельствовали об их физическом здоровье в момент полета, сделали вывод эксперты.
 
Влияние второй ракеты на самолет невозможно проанализировать из-за того, что запись в кабине завершилась через 19 секунд после взрыва, а вторая ракета достигла самолета по меньшей мере через 25 секунд после первой.
 
Как сообщалось, расшифровка "черных ящиков" самолета МАУ прошла успешно.
 
Напомним, глава Авиационной организации Ирана Турадж Зангане заявил, что Тегеран полностью готов к переговорам о компенсациях за сбитый украинский самолет.
Korrespondent
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