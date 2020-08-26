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24 августа 20, 12:31
В Беларуси перехватили воздушные шары из Литвы
воздушные шары
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С территории Литвы в Беларусь запустили восемь шаров с "антигосударственной символикой", их уничтожили.
С территории Литвы в Беларусь запустили восемь шаров с "антигосударственной символикой", их уничтожили.

Минобороны Беларуси в понедельник, 24 августа, сообщило о попытке нарушения воздушного пространства страны со стороны Литвы воздушными шарами с антигосударственной символикой.

"23 августа около 19:30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия", - сказано в сообщении.

Напомним, накануне в Литве образовали живую цепь в знак солидарности с оппозицией Беларуси. Организаторы заявили, что в акции приняли участие около 50 тысяч человек, в том числе президент страны Гитанас Науседа, экс-президенты Валдас Адамкус и Даля Грибаускайте, а также председатель сейма Викторас Пранцкетис, министры, члены сейма и мэры.

Сообщается, что люди выстроились от Вильнюса до деревни Мядининкай, находящейся у границы с Беларусью. Протяженность живой цепи составила 32 км.

В самой Беларуси вчера также проходили масштабные акции, но МВД насчитало всего 15 тысяч участников, хотя видимо было значительно больше.
Korrespondent
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