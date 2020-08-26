За белорусской революцией стоит Telegram

"Мобилизация против президента Белоруссии Александра Лукашенко сохраняется благодаря кучке почти неизвестных блогеров, которые воодушевляют и координируют акции протеста", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

"(...) На 15-й день протестного движения центр Минска, как и на прошлой неделе, был затоплен потоком демонстрантов. От 200 тыс. до 250 тыс. человек - это значительная цифра, учитывая угрозы насильственных репрессий со стороны властей, растущий список погибших, аресты с последующими пытками, развертывание хорошо вооруженных солдат и неблагоприятную погоду", - считает журналист.

"(...) В воскресенье, незадолго до митинга министр обороны Белоруссии выступил с угрожающим для демонстрантов обращением. "Категорически предупреждаем - в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах [отсылка к памятникам в память о Второй мировой войне], вы дело будете иметь не с милицией, а с армией", - заявил Виктор Хренин.

"(...) Демонстранты не приблизились к военному кордону вокруг мемориалов. Их отговорила Мария Колесникова, одна из ведущих фигур президентской кампании и член Координационного совета оппозиции, которая стала предостерегать от любых "провокаций". Но на самом деле огромная толпа, хлынувшая на улицы столицы и провинциальных городов, координируется отнюдь не оппозиционерами", - отмечает автор статьи.

"Сегодня всех протестующих объединяют не партии, не политические лидеры, не традиционные организации. Движение координируется Telegram-каналами, - поясняет Франак Вячорка, белорусский журналист и медиа-аналитик. - Политические лидеры оппозиции нуждаются в Telegram, без которого они не могут ни информировать население, ни оказывать на него влияние. Они в нем нуждаются, чтобы общаться, собирать средства, контактировать с традиционными СМИ".

"Канал" - это аккаунт в зашифрованной социальной сети Telegram, который транслирует информацию своим подписчикам. Успех этого приложения в Белоруссии объясняется высокой степенью анонимности, которую оно предоставляет своим пользователям, и его способностью безупречно функционировать, несмотря на нежелательную блокировку Интернета властями", - пишет Le Temps.

"(...) У самого влиятельного Telegram-канала NEXTA более 2,1 млн подписчиков (@Nexta_tv). Такая цифра сопоставима с общей численностью населения Белоруссии, которое составляет 9,5 млн человек. NEXTA, название которооо по-белорусски означает "некто", ежедневно публикует десятки сообщений о злоупотреблениях властью. Начиная от лозунгов и кончая кратким анализом ситуации, а также видеоролики, где демонстрируются нарушения со стороны полиции и даются рекомендации для митингующих. А главное, NEXTA публикует планы на протест, в котором часу и где собраться на митинг", - указывает Гриншпан.

"Но кто эти загадочные организаторы? За почти полной анонимностью NEXTA стоят два молодых журналиста-активиста, в том числе 22-летний Степан Путило. Впервые запущенный на YouTube в 2015 году канал NEXTA сразу же нажил себе неприятности своими сатирическими публикациями в адрес Александра Лукашенко. Из-за судебных преследований Степан Путило решил поселиться в Польше, где сейчас размещается канал. В NEXTA насчитывается от 10 до 15 сотрудников", - говорится в статье.

"В интервью эстонской газете Delfi Степан Путило объясняет, что сегодня он "изнурен" беспрестанной работой, которой требует канал, а также своими обязанностями. "Мы получаем 200 сообщений в минуту, 100 тыс. в день". Активист утверждает, что совершил революцию "случайно", поскольку его действия являются лишь следствием введенной властями цензуры", - передает автор статьи.

"Александр Лукашенко обвиняет Telegram-каналы в том, что они управляются из-за границы, в частности, из Литвы и Польши. Однако, по мнению Франака Вячорки, эти блогеры вполне искренни и не зависят от скрытых интересов: благодаря своей аудитории они в значительной степени способны сами себя финансировать. "Каждое рекламное объявление можно продать за 7 тыс. долларов, достаточно всего одного или двух в месяц, чтобы оплатить работу редакции".

"Несмотря на такую независимость и радикализм своих лозунгов, NEXTA остается в хороших отношениях с осторожной белорусской оппозицией, которая следует пацифистской и легалистской линии, - комментирует Гриншпан. "Каждый играет свою роль, и раскола нет, - отмечает медиа-аналитик. - Эта революция разворачивается именно благодаря NEXTA и другим каналам, Белоруссия восстала именно благодаря их радикализму".