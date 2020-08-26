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24 августа 20, 15:41
Навального отравили и ему нужна защита,считают в Берлине
Навальный
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Правительство Германии считает вероятным, что российского оппозиционера Алексея Навального все-таки отравили. Сейчас Навальный находится на лечении в Германии.

Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает Reuters.

Он отметил, что в связи с этим Навальному необходима личная защита.

"Поскольку существует определенная вероятность отравления, необходима защита", - сказал Зайберт.

При этом пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter сообщила, что правоохранители в России до сих пор так и не открыли дело в связи с возможным отравлением оппозиционера.

"В четверг сразу после госпитализации Алексея мы подали заявление об отравлении в СК в Москве и в полицию в Томске. Решение о возбуждении дела по закону принимается за 3 дня. Срок истек в 13:30 воскресенья. Дело до сих пор не возбуждено", - написала Ярмыш.

Что произошло с Навальным?

Как сообщалось, утром 20 августа в Омске совершил экстренную посадку самолет, на котором летел Алексей Навальный. Он был доставлен машиной "скорой помощи" в больницу.

Пресс-секретар Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Врач Навального Ярослав Ашихмин изначально настаивал на том, чтобы эвакуировать в Европу.

21 августа в омскую больницу, где находился Навальный допустили врачей. Жена политика обратилась к Путину.

22 августа навального доставили самолетом в Берлин в клинику Шарите. 
telegraf.com.ua
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