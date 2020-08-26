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25 августа 20, 09:54
Армия Беларуси – в полной боевой готовности
Армия Беларуси
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Министерство обороны Беларуси в понедельник, 24 августа, начало так называемый третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил.

Проверка войск в Беларуси началась якобы из-за напряженности на западной границе страны.

О третьем этапе проверки боевой готовности Вооруженных сил сообщило Минобороны Беларуси в Телеграме. В ведомстве подчеркивают, что происходит он по распоряжению министра обороны страны и под руководством начальника Генерального штаба.

Цель такой проверки – оценить способность и готовность воинских частей к выполнению задач по назначению. Проходят эти задачи в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью. Также военное руководство Беларуси хочет усовершенствовать боевую выучку войск.

Кроме того, в рамках проверки планируют привести отдельные воинские части в высшую степень боевой готовности. Также призовут и военнослужащих запаса.

Завершится проверка войск проведением тактических учений.

Как сообщалось ранее, вчера ко дворцу президента Беларуси Александра Лукашенко прибыл вертолет. По сообщениям в Телеграмм-каналах, его собирались эвакуировать. Однако позже появились кадры, как он прилетел на вертолете на площадку ко Дворцу независимости с оружием в руках.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт позже заявила, что тот все воскресенье провел во Дворце независимости, в том числе и в момент, когда протестующие "пытались штурмовать" здание

До этого на площади Независимости в столице Беларуси собралось более ста тысяч человек. 
telegraf.com.ua
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