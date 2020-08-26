Дело Навального ставит политику Германии перед дилеммой

"Раньше Кремль мог полагаться на то, что после предупреждающих слов правительство ФРГ быстро перейдет к повестке дня. А сегодня?", - задается вопросом немецкое издание Der Tagesspiegel.

"Производить на свет так много различных историй, чтобы правда была лишь одним вариантом из многих и никто не знал, чему ему верить - с этим методом управляемая Кремлем пропаганда работает много лет", - отмечает автор статьи Клаудия фон Зальцен.

"(...) Правительство ФРГ потребовало исчерпывающего расследования дела Навального. Но на этом проблемы лишь начинаются. Ведь в путинской России не будет независимого расследования покушения на оппозиционера", - уверена журналистка.

"Это знает и федеральное правительство. В конце концов, в России до сих пор не установили, кто несет ответственность за отравления нескольких других критиков Кремля или кто заказал убийство Бориса Немцова", - указывает издание.

"Таким образом, в ближайшем будущем перед внешней политикой Германии встанет вопрос о том, как ей реагировать в случае, если и на этот раз все призывы к российскому руководству останутся без ответа. Как обращаться с руководством страны, если некоторые из его главных оппонентов и критиков на протяжении нескольких лет загадочным образом заболевают или становятся жертвами убийств?".

"Речь идет не о важном с точки зрения уголовного права объяснении преступления, а о политической ответственности - о важнейшем капитале в политике: надежности и доверии. Этот капитал президент России Владимир Путин проиграл уже несколько лет назад, задолго до отравления Навального и убийства в центре Берлина, ответственность за которое генеральный прокурор ФРГ возлагает на российские государственные органы".

"Через несколько дней после того, как в 2006 году в день рождения Путина в подъезде своего дома была застрелена журналистка Анна Политковская, российский президент прибыл в Дрезден. Путин заверил, что будет проведено всестороннее расследование дела, объявила канцлер после встречи. Затем они сменили тему и говорили о проекте газопровода "Северный поток". Кто заказал убийство, установлено не было".

"По этому принципу политика Германии в отношении России функционирует и по сей день, - отмечает издание. - Кремль мог полагаться на то, что после предупреждающих слов правительство ФРГ снова быстро перейдет к повестке дня. Кто-нибудь в Германии требовал, что "нельзя обрывать нити переговоров" и повторял мантру о том, что без Москвы не решить мировые конфликты".

"Тот, кто говорит подобное, упускает из виду, что некоторые из этих конфликтов Россия либо усугубляет, либо разжигает. Пришло время для реалистичной политики в отношении России, которая больше не будет ориентироваться на желаемый образ", - призывает автор статьи.

"Впрочем, в деле Навального федеральное правительство, обеспечив оппозиционеру личную защиту, сделало первый шаг. Оно не хочет допустить, чтобы в Берлине было совершено еще одно покушение на человека, находящегося в тяжелом состоянии, - и не исключает такого деяния. Это послание красноречивее слов", - заключает Der Tagesspiegel.