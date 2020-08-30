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27 августа 20, 17:04
Кипр отнес Украину к категории стран высокого риска
Кипр
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Для украинцев теперь действуют особые условия въезда на Кипр

Для украинцев теперь действуют особые условия въезда на Кипр

Кипр отнес Украину к категории стран высокого риска по COVID-19 и ввел особые условия въезда для приезжих из Украины. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Кипра, передает avianews.

Помимо Украины в этот перечень попали Болгария, Франция, Хорватия, Люксембург, Румыния, Испания, Мальта, Нидерланды, Андорра, Алжир, Сербия, Марокко, Черногория, Австралия, Тунис, Россия, Фарерские острова, Египет, ОАЭ, Израиль, Ливан, Катар, Бахрейн и Саудовская Аравия.

По информации издания, въезд на Кипр отныне разрешен только отдельным категориям лиц - гражданам Кипра, постоянно проживающим на острове, иностранцам с видом на жительство, родственникам лиц, легально проживающих на Кипре.

Таким образом, въезд на остров с туристической целью до сих под не разрешен, отмечает издание.

При этом иностранцы, прибывающие на Кипр из стран высокого риска по COVID-19, должны пройти ПЦР-тест на коронавирус или предоставить результат теста, сделанного не ранее 72 часов до въезда в страну. Кроме того, все прибывшие  должны пройти 14-дневную самоизоляцию, а за 48 часов до ее завершения пройти за свой счет еще одно ПЦР-тестирование на коронавирус и отправить его результаты на электронный адрес министерства здравоохранения Кипра.

Завершить самоизоляцию можно только после получения отрицательного результата теста. Соответствующие правила вступают в силу с 28 августа.

В Украине за сутки инфекцию диагностировали у 1974 человек, выздоровели 783 пациента, умерло рекордное число болеющих - 49. За все время эпидемии в стране зафиксировали 112 059 заболевших, 2403 умерших и 54 217 выздоровевших. 

Украина с 1 сентября 2020 года из-за эпидемии коронавируса может попасть в список стран, откуда временно будут запрещены авиарейсы в Польшу.
liga.net
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