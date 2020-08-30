Премьеров стран Балтии не пустили в Минск

МИД Беларуси отклонил запрос о визите в страну премьер-министров и глав МИД Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом сообщил глава эстонского правительства Юри Ратас в интервью изданию ERR четверг, опубликованном в четверг, 27 августа.

"Да, мое предложение было взять в поездку трех премьер-министров и трех министров иностранных дел. Мы связались с МИД и канцелярией правительства. И нам пришел ответ, как и всем другим руководителям стран Евросоюза, что контактировать с нами не хотят", - сказал он.

По словам Ратаса, премьер-министры и министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы были готовы прилететь в Минск, чтобы встретиться с представителями власти и оппозиции для урегулирования внутрибелорусского кризиса.

Ратас также отметил, что 20 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу позвонил своему белорусскому коллеге Владимиру Макею и спрашивал о возможности визита, но получил отрицательный ответ.

Как сообщалось, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко несколько раз отказался от телефонных разговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.



