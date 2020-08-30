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27 августа 20, 19:59
В США бушует ураган "Лаура": миллионы жителей эвакуировали
ураган Лаура
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Скорость ветра достигала 240 километров в час

На побережье американского штата Луизиана вблизи небольшого населенного пункта Камерон в четверг, 27 августа, обрушился ураган "Лаура".

Об этом сообщил Национальный ураганный центр США (NHC), передает DW.

Указано, что скорость ветра достигала 240 километров в час. При этом NHC назвал "Лауру", которому присвоил вторую высшую — четвертую — категорию, "чрезвычайно опасным ураганом".

Как отмечается, в центре просчитали маршрут урагана и определили, что в районах, через которые он пройдет, проживают около 4 млн человек.

По данным властей, после распоряжений об эвакуации из населенных пунктов, над которыми нависла угроза, большинство жителей отправились в безопасные районы.


Напомним, больше всего штат Луизиана (особенно город Новый Орлеан) пострадал от урагана "Катрина" в 2005 году. Тогда скорость ветра достигала 280 км в час. Жертвами урагана пятой категории стали 1836 человек, из которых 1577 — в Луизиане. Убытки превысили $100 млрд.
Delo
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