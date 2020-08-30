В США бушует ураган "Лаура": миллионы жителей эвакуировали

На побережье американского штата Луизиана вблизи небольшого населенного пункта Камерон в четверг, 27 августа, обрушился ураган "Лаура".
Об этом сообщил Национальный ураганный центр США (NHC), передает DW.
Указано, что скорость ветра достигала 240 километров в час. При этом NHC назвал "Лауру", которому присвоил вторую высшую — четвертую — категорию, "чрезвычайно опасным ураганом".
Как отмечается, в центре просчитали маршрут урагана и определили, что в районах, через которые он пройдет, проживают около 4 млн человек.
По данным властей, после распоряжений об эвакуации из населенных пунктов, над которыми нависла угроза, большинство жителей отправились в безопасные районы.