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29 августа 20, 12:54
Сергей Михалок обратился к белорусам с речью (Видео)
Сергей Михалок
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Фронтмен группы BRUTTO, белорусский музыкант Сергей Михалок записал эмоциональную речь, в которой призвал провести новые выборы в Беларуси.

Видеообращение Михалок обнародовал на официальной аккаунте YouTube сегодня, 29 августа.

Так, музыканты группы Brutto не признают результатов выборов в Беларуси и не считают Александра Лукашенко законно избранным президентом.

Михалок также выразил мнение, что в новых выборах могут участвовать много кандидатов из разных сфер. Среди возможных кандидатом Михалок назвал лауреата нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич, режиссера Николая Холезина, а также боксера Виталия Гуркова.


Кроме этого, Михалок также отметил, что те, кто поднял руку на свой народ - должны сидеть за решеткой.

Отметим, что среди всех представителей белорусского мира культуры, именно реакции Михалка на протесты в стране ждали с самого их начала. Но артист долгое время молчал.


telegraf.com.ua
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