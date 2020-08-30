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30 августа 20, 11:00
В Канаде активисты снесли памятник первому министру
Монреаль
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Статую решили снести, так как более 46 тысяч человек подписали онлайн-петицию с призывом мэру города демонтировать монумент.

Группа активистов во время протестов в Монреале снесла памятник первому премьер-министру Канады Джону Александру Макдоналду, сообщает телеканал CBC 30 августа. Протестующие призывали лишить полицию финансирования.

По данным телеканала, акция в Монреале была мирной, поэтому другие участники демонстраций были удивлены сносом памятника.

Участники акций получили листовки, в которых говорилось, что статую решили снести, так как более 46 тысяч человек подписали онлайн-петицию с призывом мэру города демонтировать монумент. Однако власти не снесли памятник.

"Джон А. Макдоналд был сторонником превосходства белой расы, руководил геноцидом коренных народов, создавая жестокую систему школ-интернатов, а также продвигая другие меры, которые сказались на коренных народах и их традициях", - сказано в листовке.

Statue of Canada’s first prime minister torn down by a lawless mob. Disgraceful. #cdnpoli pic.twitter.com/gpLAyY4xLH

— Matt Wolf (@MattWolfAB) August 29, 2020

Джон Александр Макдональд - первый премьер-министр суверенной Канады. Его правительство подавило восстание метисов и индейцев в 1885 году, а также вело политику переселения канадских индейцев в резервации и культурной ассимиляции.

При этом защищались культурные права франкоязычного меньшинства. При Макдональде индейцам впервые были предоставлены избирательные права.
Korrespondent
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