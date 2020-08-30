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30 августа 20, 11:22
30 августа день рождения Лукашенко: в Минске стягивают ОМОН
ОМОН
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В Беларуси в этот день планируют провести Марш мира и независимости в качестве "подарка" авторитарному лидеру.

Автобусы с бойцами ОМОНа, крытые военные грузовики для перевозки личного состава и автозаки выехали утром в воскресенье с базы в микрорайоне Уручье в сторону центра Минска, сообщает ТАСС 30 августа.

Около семи утра колонна двигалась по проспекту Независимости в сторону Дома правительства Беларуси. Сегодня днем на площади Независимости запланирована акция протеста белорусской оппозиции.

30 августа Александру Лукашенко исполняется 66 лет, последние 26 лет из них он находится в президентском кресле. В Беларуси в этот день планируют провести Марш мира и независимости в качестве "подарка" на день рождения.


Протесты в Беларуси начались после победы Лукашенко на президентских выборах. 29 августа в Минске прошел многотысячный женский марш. Участницы шествия выступили против насилия со стороны силовиков. С протестами связывают гибель не менее трех человек.



Korrespondent
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