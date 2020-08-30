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30 августа 20, 13:07
В центре Минска заборы, автозаки и водометы. ВИДЕО+ФОТО
автозаки
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На площади Независимости в Минске, где сегодня запланирована акция протеста против захватившего власть "президента" Александра Луашенко, милиция установила ограждения и подогнала спецтранпсорт.
На площади Независимости в Минске, где сегодня запланирована акция протеста против захватившего власть "президента" Александра Луашенко, милиция установила ограждения и подогнала спецтранпсорт.

Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ.



"Вот что вы увидите сейчас, если въедете на площадь Независимости: автозаки, водометы, машины медицинской службы и много заборов", - говорится в комментарии к видео.
censor.net.ua
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