Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ.
"Вот что вы увидите сейчас, если въедете на площадь Независимости: автозаки, водометы, машины медицинской службы и много заборов", - говорится в комментарии к видео.
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В центре Минска заборы, автозаки и водометы. ВИДЕО+ФОТО
Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ.
"Вот что вы увидите сейчас, если въедете на площадь Независимости: автозаки, водометы, машины медицинской службы и много заборов", - говорится в комментарии к видео.
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