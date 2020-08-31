Лукашенко вновь с автоматом в руках (Фото)

"Стали известны подробности снимка, который сейчас разлетелся по всем ТГ-каналам (на котором запечатлен Лукашенко с автоматом в руках перед своей резиденцией - ред.). Фото было сделано около 16:00. В тот момент, когда блуждающая толпа была у Дворца независимости, там был и президент", - сказано в сообщении близкого к пресс-службе главы государства телеграм-канала "Пул первого".

Ранее ряд СМИ распространил фотографию Лукашенко с автоматом на фоне Дворца независимости.

Во время протестов 23 августа, Лукашенко тоже видели с оружием.

Напомним, по данным СМИ, на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".