В Лондоне два истребителя перехватили пассажирский самолет

После посадки самолета были задержаны два человека

Два истребителя британских королевских ВВС Typhoon были подняты в небо над Лондоном, чтобы перехватить самолет авиакомпании Lauda (дочерняя компания Ryanair), который летел в аэропорт Станстеда из Вены. Об этом пишет Daily Mail.

Истребители несколько раз облетели аэропорт, прежде чем пассажирский самолет приземлился, отмечают в издании. После посадки пилот отогнал лайнер Lauda на отдаленную стоянку. Борт окружили вооруженные полицейские и задержали по подозрению в терроризме 34-летнего мужчину из Кувейта и 48-летнего мужчину из Италии.

В компании Ryanair сообщили, что до посадки экипаж предупредили о потенциальной угрозе безопасности на борту. Представитель компании отметил, что все люди благополучно высадились, а пассажиры обратного рейса Станстед - Вена улетели на резервном самолете.

"Теперь это дело полиции", — заявили в Ryanair.

Пока нет официальной информации о сути потенциальной угрозы безопасности на борту, в то же время пассажирка рейса Джоанна Чеховска утверждает, что в туалете самолета якобы были подозрительные предметы.