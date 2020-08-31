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31 августа 20, 10:33
В Лондоне два истребителя перехватили пассажирский самолет
Истребитель RAF Typhoon
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Пилотов предупредили о потенциальной угрозе безопасности на борту.

После посадки самолета были задержаны два человека

Два истребителя британских королевских ВВС Typhoon были подняты в небо над Лондоном, чтобы перехватить самолет авиакомпании Lauda (дочерняя компания Ryanair), который летел в аэропорт Станстеда из Вены. Об этом пишет Daily Mail.

Истребители несколько раз облетели аэропорт, прежде чем пассажирский самолет приземлился, отмечают в издании. После посадки пилот отогнал лайнер Lauda на отдаленную стоянку. Борт окружили вооруженные полицейские и задержали по подозрению в терроризме 34-летнего мужчину из Кувейта и 48-летнего мужчину из Италии.   

В компании Ryanair сообщили, что до посадки экипаж предупредили о потенциальной угрозе безопасности на борту. Представитель компании отметил, что все люди благополучно высадились, а пассажиры обратного рейса Станстед - Вена улетели на резервном самолете.

"Теперь это дело полиции",  —  заявили в Ryanair.

Пока нет официальной информации о сути потенциальной угрозы безопасности на борту, в то же время пассажирка рейса Джоанна Чеховска утверждает, что в туалете самолета якобы были подозрительные предметы.

В начале августа испанские СМИ писали, что самолет Air Europa был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Малаги из-за отказа пассажира из Украины надеть маску.
liga.net
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