Китай пустил ракеты в сторону США

Южно-Китайское море становится ареной прямого противостояния Вашингтона и Пекина. Китай во время учений демонстративно запустил в его акваторию баллистические ракеты, в том числе так называемую убийцу авианосцев, после появления американских самолетов-разведчиков вблизи.

Таким образом китайское правительство демонстрирует намерение оставить за собой последнее слово в споре за стратегические ресурсы в регионе. В ответ США ввели санкции против компаний, связанных со строительством военных баз на спорных островах. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Америка должна быть готова терять корабли

Ситуация в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море становится все более напряженной: Китай почти одновременно проводит военные учения в четырех морских регионах, что является редкостью. Разговоры мировой общественности о риске военного конфликта резко усилились.

В июле Китай провел учения в Южно-Китайском, Восточно-Китайском и Желтом морях. 22 августа начались другие учения в Желтом море - вскоре после завершения учений ВМС Китая в Тайваньском проливе.

24 августа начались военные учения около спорных Парасельских островов в Южно-Китайском и Бохайском морях. На следующий день Минобороны Китая сообщило о вторжении американского разведывательного самолета U-2 в воздушное пространство Китая.

По словам официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, самолет вторгся в запретную для полетов зону в районе боевых стрельб Северной зоны боевого командования китайской армии. Пекин назвал инцидент провокацией.

В ответ Китай произвел запуск четырех баллистических ракет в Южно-Китайское море, как сообщается, чтобы предупредить командование ВМС США, пишет South China Morning Post. Ракеты DF-26B и DF-21D приземлились в зоне, закрытой в связи с учениями.

DF-26 можно использовать для ядерных ударов по наземным и морским целям. Она принадлежит к классу, который запрещен Договором о ракетах средней и меньшей дальности, подписанным США и СССР в конце холодной войны. В прошлом году США вышли из договора из-за китайских ракет.

Модификацию DF-21 китайские государственные СМИ называют первой в мире противокорабельной баллистической ракетой.

"Соединенные Штаты должны морально подготовиться к тому, что у них будут тонуть корабли, исчезать самолеты, а солдат захоронят на чужбине", - отметила китайская газета Global Times.

Пентагон считает, что запуск Китаем ракет на учениях в Южно-Китайском море приведет к дестабилизации ситуации в регионе. "Действия КНР, включая запуск ракет, еще более дестабилизируют ситуацию в Южно-Китайском море", - говорится в заявлении американских военных.

Войну слов на фоне игры мускулами с американской стороны продолжили спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, министр торговли США Уилбур Росс и госсекретарь США Майк Помпео.

США и их союзники не боятся запуска баллистических ракет в Южно-Китайском море, заявил спецпосланник по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Если Китай думает, что запуск баллистических ракет каким-то образом запугает Соединенные Штаты и наших союзников, то он глубоко ошибается", - написал он на своей странице в Twitter.

За этот месяц, как подсчитала пресса, американские военные самолеты появились в Южно-Китайском море около 70 раз.

"США продолжают противостоять Китаю в вопросах Тайваня и Южно-Китайского моря, и это подтолкнуло Пекин продемонстрировать свою военную мощь, чтобы дать Вашингтону понять, что даже американские авианосцы не могут в полной мере проявить свои мускулы у побережья Китая", - пишет военный обозреватель из Гонконга Сун Чжунпин.

Как считают аналитики, через Южно-Китайское море проходит примерно пятая часть мировой морской торговли. Китай не признает независимости Тайваня и считает воды вокруг него своей эксклюзивной экономической зоной.

Пекин неоднократно заявлял, что проход военных кораблей США через Тайваньский пролив равносилен вмешательству во внутренние дела Китая и подрывает мир и стабильность в регионе.

За последние несколько лет не только Тайвань, но и весь регион Тихого океана стал полем для противостояния США и Китая.

Предметом спора является также территориальная принадлежность акватории Южно-Китайского моря и находящаяся в ней группа Парасельских островов (их оспаривают Тайвань, Китай и Вьетнам), а также архипелаг Спратли (на него претендуют Китай, Вьетнам, Тайвань, Малайзия и Филиппины).

Эти острова отличает расположение вблизи важных транспортных путей, а также существенное количество природных ресурсов.

Чтобы расширить территорию своего влияния Китай уже несколько лет строит новые искусственные острова в Южно-Китайском море. Фактически власти Китая хотят сделать Южно-Китайское море внутренним морем.

На них будут военные аэродромы, системы ПВО, а также противокорабельные системы вооружений, чтобы взять под контроль районы шельфа, где были обнаружены крупные запасы углеводородов.

Американские корабли регулярно проходят мимо спорных островов в рамках операций по поддержанию свободы навигации. КНР критикует подобные действия, считая их посягательством на свой суверенитет.

После инцидента на прошлой неделе помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайе заявил, что Вооруженные силы оставляют за собой право свободно действовать в Южно-Китайском море.

"Мы не отступим от этого. Очень жаль, что Китай решил дальше преследовать свою напористость и агрессию в этих обстоятельствах", - сказал он.

27 августа министр обороны США Марк Эспер заявил, что Америка считает себя обязанной играть лидирующую роль в Тихоокеанском регионе и "не уступят ни дюйма" другим странам, считающим, что их политическая система лучше, намекая на Китай.

В своем выступлении во время визита на Гавайи глава военного ведомства сообщил, что США хотят "провести работу" с Китаем.

"Соединенные Штаты обязаны играть лидирующую роль. Мы являемся тихоокеанской страной, индо-тихоокеанской страной, довольно долгое время", - сказал Эспер.

США должны модернизировать свои ядерные силы в условиях того, что Китай стремится "по меньшей мере удвоить" свой ядерный арсенал, заявил на этом фоне глава Пентагона.

"По мере того, как коммунистический Китай движется к тому, чтобы по меньшей мере удвоить свой ядерный арсенал, модернизация наших ядерных сил и поддержание боеготовности чрезвычайно необходимы для [сохранения] Индо-Тихоокеанского региона свободным и открытым", - написал Эспер в Twitter.

И вот Вашингтон пошел на беспрецедентный шаг - он впервые поместил в свои черные списки 24 китайские компании и двух чиновников, которые участвуют в строительстве аэродромов, военных объектов и инфраструктуры на спорных островах.

Как указано в заявлении Министерства коммерции США, торговые и визовые санкции касаются подразделений госкомпании China Communications Construction Co, которая играет большую роль в инициативе Нового Шелкового пути.

"Организации, в отношении которых введены санкции, сыграли значительную роль в провокационном китайском строительстве искусственных островов и должны быть привлечены к ответственности", - отметил глава ведомства Уилбур Росс.

Госсекретарь США Майкл Помпео пояснил: "Нельзя позволить КНР использовать эту компанию как орудие осуществления экспансионистской повестки дня. США не прекратят действовать, пока мы не увидим, что Пекин отказался от своих насильственных операций в Южно-Китайском море".