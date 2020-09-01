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1 сентября 20, 15:54
COVID-19 вызвал рекордный уровень безработицы в ЕС
ЕС
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Безработица в 19 странах ЕС в июле 2020 года увеличилась до 7,9% - максимального уровня с ноября 2018 года - на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Согласно пересмотренным данным, в июне безработица составила 7,7%, а не 7,8%, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали июльскую безработицу на уровне 8%, сообщает "МинПром" со ссылкой на Trading Economics.

Количество безработных в еврозоне в прошлом месяце увеличилось на 344 тыс., до 12,793 млн человек, что обусловлено ограничительными мерами, введенными в государствах с целью сдерживания распространения COVID-19.

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В Испании безработица в июле составила 15,8%, в Италии - 9,7%, во Франции - 6,9%, в Германии - 4,4%.

Безработица среди молодежи (до 25 лет) в еврозоне увеличилась до 17,3% с 17,2% в июне.

В Евросоюзе безработица в июле выросла до 7,2% с июньских 7,1%.

Ранее сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения считают, что в долгосрочной перспективе стратегия Швеции по борьбе с коронавирусом должна стать примером для подражания.

Также сообщалось, что страны Балтии прекращают торговлю электроэнергией с Беларусью. Торговля будет остановлена после запуска Белорусской атомной электростанции (АЭС).
telegraf.com.ua
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