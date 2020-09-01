Задержанный "эмир" ИГИЛ планировал теракт в Софийском соборе

Предполагаемый эмир ИГИЛ в Турции идентифицирован как Махмут Озден и был задержан спецслужбами в южной провинции Адана. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"Он был в постоянном контакте с членами ИГИЛ в Ираке и Сирии", - сказал он.

По данным министра, в понедельник подозреваемый был доставлен в Стамбул и взят под стражу судом, после чего помещен в тюрьму Силиври.

По предварительным данным следствия, в задачу Оздена входило формирование групп боевиков по 10-12 человек для серии терактов, включая нападения на известных политиков и теракт в стамбульской мечети Айя-Суфья (ранее – собор святой Софии).

Как сообщалось, силы безопасности Турции задержали одного из лидеров террористической группировки ИГИЛ. При обыске у него был выявлен план подрывной деятельности.